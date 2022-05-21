Altay ile Kasımpaşa Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de 38. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Lige bu sezon veda eden Altay sahasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ALTAY-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Altay: Cihan, Ceyhun, İbrahim Öztürk, Thaciano, Kazımcan, Poko, Eren, Efe, Kappel, Rodriguez, Thiam

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Harun, Feyzi, Hadergjonaj, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut Bozok

ALTAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16.00 itibarıyla başlayan maç, beIN Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.