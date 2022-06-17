TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Galatasaray ve Kasımpaşa'nın Jackson Muleka yarışı!
Kasımpaşa ile kiralık sözleşmesi sona eren Jackson Muleka'nın talipleri artıyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın dışında Galatasaray, Schalke ve Toulouse ile yarış halinde. İşte detaylar...
Kasımpaşa A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2022- 14:56 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022- 14:57
KASIMPAŞA'NIN MULEKA PLANI
Le Soir'de yer alan habere göre; Kasımpaşa, geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan Demokratik Kongolu futbolcuyu kadroda tutmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa, Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği oyuncu için 3 milyon Euro'yu kasasından çıkarmaya hazır.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA İSTİYOR
Sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın dışında Galatasaray, Schalke ve Toulouse ile yarış halinde.
MULEKA'NIN PERFORMANSI
Türkiye'ye adaptasyon sürecini kısa sürede atlatan Muleka, Kasımpaşa'da 12 gol 4 asistlik katkı yapmıştı. Santrfor mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabilen Muleka'nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 5 milyon Euro civarında.