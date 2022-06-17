TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Galatasaray ve Kasımpaşa'nın Jackson Muleka yarışı!

Kasımpaşa ile kiralık sözleşmesi sona eren Jackson Muleka'nın talipleri artıyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın dışında Galatasaray, Schalke ve Toulouse ile yarış halinde. İşte detaylar...

Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 14:56 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022- 14:57