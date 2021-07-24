24 Temmuz 2021, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı

Hollandalı forvet Süper Lig'de!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Kasımpaşa, son olarak Feyenoord forması giyen Nikolai Jorgensen'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Danimarkalı santrfor Nikolai Jorgensen'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un Danimarkalı santrfor oyuncusu Nikolai Jorgensen Kasımpaşamızda!"



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