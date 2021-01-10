Kasımpaşa Mickael Tirpan'ı Fortuna Sittard’a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Mickael Tirpan'ı sezon sonuna kadar Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'a kiraladıklarını açıkladı.

Lacivert beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Sylvian Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortunu Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tirpan, daha önce eşinin hastalığı nedeniyle Belçika'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı. Türkiye pasaportu da olan Tirpan'ın Kasımpaşa ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bilgilendirme | Mickael Sylvain Tırpan pic.twitter.com/bKJPxTs9BW — KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 10, 2021

DİĞER

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ