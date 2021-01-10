10 Ocak 2021, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Mickael Tirpan'ı Fortuna Sittard’a kiraladı

Kasımpaşa'da ayrılık!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

ekiplerinden , Mickael Tirpan'ı sezon sonuna kadar Hollanda temsilcisi 'a kiraladıklarını açıkladı.

Lacivert beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan , sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortunu Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tirpan, daha önce eşinin hastalığı nedeniyle Belçika'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı. Türkiye pasaportu da olan Tirpan'ın ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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