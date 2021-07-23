23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa Fransız orta saha Valentin Eysseric'i açıkladı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i kadrosuna katığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri
Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Eysseric, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.
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