23 Temmuz 2021, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa Fransız orta saha Valentin Eysseric'i açıkladı!

Kasımpaşa'ya Fransız orta saha!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i kadrosuna katığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eysseric, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.

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