Danny Drinkwater kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı. Futbolseverler yıldız futbolcunun kariyerini, yaşını ve özelliklerini merak ediyor. Peki, Danny Drinkwater kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın da gündemine gelen İngiliz Futbolcu Drinkwater, Kasımpaşa ile anlaştı. Drinkwater hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Danny Drinkwater kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
DANNY DRINKWATER KİMDİR?
Tam adı Daniel Noel Drinkwater olan İngiliz milli futbolcudur. 5 Mart 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Son olarak Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester United kulübünde başlamıştır. Ardından sırasıyla Huddersfield Town, Cardiff City, Watford, Barnsley, Leicester City ve Chelsea kulüplerinde oynadı. Kariyerinin en parlak dönemini Leicester City döneminde yaşamıştır.
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