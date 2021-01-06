07 Ocak 2021, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Danny Drinkwater kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Danny Drinkwater kimdir?
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

ekiplerinden ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Kasımpaşa, ekiplerinden forması giyen 'ı kadrosuna kattı. Futbolseverler yıldız futbolcunun kariyerini, yaşını ve özelliklerini merak ediyor. Peki, Danny Drinkwater kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ekiplerinden 'ın da gündemine gelen İngiliz Futbolcu Drinkwater, ile anlaştı. Drinkwater hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DANNY DRINKWATER KİMDİR?

Tam adı olan İngiliz milli futbolcudur. 5 Mart 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Son olarak takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır. Profesyonel kariyerine 2008 yılında kulübünde başlamıştır. Ardından sırasıyla , , , Barnsley, ve Chelsea kulüplerinde oynadı. Kariyerinin en parlak dönemini Leicester City döneminde yaşamıştır.

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