22 Temmuz 2021, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi Kasımpaşa Umut Bozok transferini resmen açıkladı!

Kasımpaşa Umut Bozok transferini açıkladı!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient forması giyen Umut Bozok'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Lorient takımının 24 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok, kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransa Ligue 1 takımı Lorient forması giyen Umut Bozok'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Lorient takımının 24 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

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