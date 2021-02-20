Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Haddadi, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Koomson, Thelin

Karagümrük: Aykut, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Ndiaye, Ndao, Biglia, Borini, Bertolacci, Ademi

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