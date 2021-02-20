20 Şubat 2021, Cumartesi

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Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Haddadi, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Koomson,

Karagümrük: Aykut, Koray, Campi, , Balkovec, Ndiaye, Ndao, Biglia, Borini, Bertolacci, Ademi

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