Kariyerinde daha önce Fenerbahçe forması da giyen ve şuan Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla başarılı bir performans sergileyen Ertuğrul Taşkıran, önemli açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kasımpaşa'nın başarılı kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın deneyimli kalecisi Ertuğrul Taşkıran, önemli açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir eski takımı Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki file bekçisi, transfer söylentilerine açıklık getirdi. Öte yandan Taşkıran, Süper Lig'de yabancı kalecilerin konuşulmayacağı bir döneme girileceğini de ifade etti. İşte o açıklamalar...
Son dönemde adı Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki file bekçisi, Radyospor'da transfer söylentilerine açıklık getirdi.
Taşkıran, "Benim söyleyeceğim şey şu olur. Sonuçta ben Kasımpaşa'da çok mutluyum, sözleşmem bir yıl daha devam ediyor, kaptanlığı bana layık gördüler. Ben de bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. O yüzden performans arttıkça isteniyorsun. Bu da güzel bir şey. Sadece ben değil, benim gibi birkaç tane oyuncu var bu şekilde gündem olan ama ben şu anda burada çok mutluyum.