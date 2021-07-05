05 Temmuz 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa Umut Bozok ile ilgileniyor!

KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kasımpaşa, Fransa temsilcisi Lorient forması giyen Umut Bozok'u transfer etmek için girişimlere başladı. Umut Bozon bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa'nın gündemine Türk asıllı Fransız futbolcu Umut Bozok geldi.

L'Equipe'nin haberine göre; lacivert beyazlılar, 24 yaşındaki forvete teklifte bulundu. İstanbul temsilcisinin golcü futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Lorient'te 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle toplam çıktığı 21 maçta 1 gol 1 asistlik performans segiledi. Türk asıllı Fransız forvetin 1,2 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.

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