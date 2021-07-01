01 Temmuz 2021, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa Ahmet Engin'i transfer ettiğini açıkladı!

Kasımpaşa transferi resmen açıkladı!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki Ahmet Engin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada sağ kanat mevkisinde oynayan oyuncu ile 2 yıllık anlaşıldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ahmet Engin'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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