Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri: Süper Lig takımlarından Kasımpaşa , mevcut teknik direktör Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.Şenol Can 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'nın başında 10 karşılaşmaya çıkarken 1.50 puan ortalaması tutturdu.Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.