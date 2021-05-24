24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Şenol Can 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'nın başında 10 karşılaşmaya çıkarken 1.50 puan ortalaması tutturdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, mevcut teknik direktör Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Son dakika spor haberleri: Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, mevcut teknik direktör Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Şenol Can 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'nın başında 10 karşılaşmaya çıkarken 1.50 puan ortalaması tutturdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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