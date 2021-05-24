24 Mayıs 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa Şenol Can ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi hocası ile sözleşme yeniledi
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri: takımlarından , mevcut teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Son dakika spor haberleri: takımlarından , mevcut teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Şenol Can 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'nın başında 10 karşılaşmaya çıkarken 1.50 puan ortalaması tutturdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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