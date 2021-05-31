31 Mayıs 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberleri Aytaç Kara Kasımpaşa 'ya veda etti

Aytaç Kara'dan veda açıklaması!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın tecrübeli futbolcusu takımından ayrıldığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun adı ile anılıyordu.

'nın tecrübeli futbolcusu takımından ayrıldığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun adı ile anılıyordu.

2 sezondur İstanbul ekibinin formasını giyen Aytaç Kara 64 karşılaşmada görev aldı. Kara, bu mücadelelerde 12 gol kaydederken 12 defa sarı kart gördü.
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