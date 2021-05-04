04 Mayıs 2021, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Isaac Thelin: Fenerbahçe maçında golüm verilmedi

Thelin ülke basınına konuştu! F.Bahçe maçında golüm verilmedi
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

ekiplerinden 'nın yıldız forveti basınına açıklamalarda bulundu. Thelin, "Aslında iyi oynayıp kaybettiğimiz birçok maç var. Şanssızlıklar yaşadık. Örneğin 'ye 3-2 kaybettiğimiz maç. Attığım gol verilmedi. Ayrıca 1 penaltımız verilmedi. Bazen size karşı şeyler olabiliyor. Ancak son maçta aldığımız galibiyet çok önemliydi. " dedi.

'nın golcü futbolcusu , basınına konuştu ve sezon değerlendirmesi yaptı.

"TEKRAR GOL ATMAK GÜZEL"

galibiyeti bizim için çok önemliydi. Tekrar gol atmak güzel. Bireysel performansımı da üst düzeyde tutmaya çalışıyorum.

"FENERBAHÇE MAÇINDA GOLÜM VE 1 PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Aslında iyi oynayıp kaybettiğimiz birçok maç var. Şanssızlıklar yaşadık. Örneğin 'ye 3-2 kaybettiğimiz maç. Attığım gol verilmedi. Ayrıca 1 penaltımız verilmedi. Bazen size karşı şeyler olabiliyor. Ancak son maçta aldığımız galibiyet çok önemliydi.

"KULÜPTE ÇALKANTILI BİR HAVA YOK"

Kulüpte çalkantılı bir hava yok. Sadece teknik direktör değişikliği yaşandı ve sonrasında iyi başladık. 'ı yendik. Saha içi problemlerimizi çözmeye bşaladık. Kazanmak önemliydi.
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