04 Mayıs 2021, Salı
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"TEKRAR GOL ATMAK GÜZEL"
Alanyaspor galibiyeti bizim için çok önemliydi. Tekrar gol atmak güzel. Bireysel performansımı da üst düzeyde tutmaya çalışıyorum.
"FENERBAHÇE MAÇINDA GOLÜM VE 1 PENALTIMIZ VERİLMEDİ"
Aslında iyi oynayıp kaybettiğimiz birçok maç var. Şanssızlıklar yaşadık. Örneğin Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettiğimiz maç. Attığım gol verilmedi. Ayrıca 1 penaltımız verilmedi. Bazen size karşı şeyler olabiliyor. Ancak son maçta aldığımız galibiyet çok önemliydi.
"KULÜPTE ÇALKANTILI BİR HAVA YOK"
Kulüpte çalkantılı bir hava yok. Sadece teknik direktör değişikliği yaşandı ve sonrasında iyi başladık. Beşiktaş'ı yendik. Saha içi problemlerimizi çözmeye bşaladık. Kazanmak önemliydi.
Isaac Thelin: Fenerbahçe maçında golüm verilmedi
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yıldız forveti Isaac Thelin İsveç basınına açıklamalarda bulundu. Thelin, "Aslında iyi oynayıp kaybettiğimiz birçok maç var. Şanssızlıklar yaşadık. Örneğin Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettiğimiz maç. Attığım gol verilmedi. Ayrıca 1 penaltımız verilmedi. Bazen size karşı şeyler olabiliyor. Ancak son maçta aldığımız galibiyet çok önemliydi. " dedi.
Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Isaac Thelin, İsveç basınına konuştu ve sezon değerlendirmesi yaptı.
"TEKRAR GOL ATMAK GÜZEL"
Alanyaspor galibiyeti bizim için çok önemliydi. Tekrar gol atmak güzel. Bireysel performansımı da üst düzeyde tutmaya çalışıyorum.
"FENERBAHÇE MAÇINDA GOLÜM VE 1 PENALTIMIZ VERİLMEDİ"
Aslında iyi oynayıp kaybettiğimiz birçok maç var. Şanssızlıklar yaşadık. Örneğin Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettiğimiz maç. Attığım gol verilmedi. Ayrıca 1 penaltımız verilmedi. Bazen size karşı şeyler olabiliyor. Ancak son maçta aldığımız galibiyet çok önemliydi.
"KULÜPTE ÇALKANTILI BİR HAVA YOK"
Kulüpte çalkantılı bir hava yok. Sadece teknik direktör değişikliği yaşandı ve sonrasında iyi başladık. Beşiktaş'ı yendik. Saha içi problemlerimizi çözmeye bşaladık. Kazanmak önemliydi.
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