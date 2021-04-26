Kasımpaşa'da Ertuğrul Taşkıran çare olamadı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu ve mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekipte kaleci Ertuğrul Taşkıran, sadece ilk yarıda 5 net pozisyon çıkardı.

Kasımpaşa'nın file bekçisi Ertuğrul, yediği gollere rağmen çıkardığı toplarla alkış aldı. 31 yaşındaki kaleci, sadece ilk yarıda bile 5 kurtarış yaptı. Pelkas'ın 2 şutunun yanı sıra Ozan, İrfan ve Valencia'nın gollük şutlarını da başarıyla savuşturdu. Elinden geleni yaptı.

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