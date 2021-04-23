23 Nisan 2021, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberi: TFF Kasımpaşa'da Serkan Reçber ve Sami Uğurlu'yu PFDK'ye sevk etti!

Kasımpaşa'da iki isim PFDK'ye sevk edildi!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

, 'nın idarecisi ve antrenör 'yu PFDK'ye sevk etti. Yapılan açıklamada, maçında talimatlara aykırı hareket ve hakaret sebebiyle sevkin gerçekleştiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

() Hukuk Müşavirliği, takımlarından 'nın idarecisi ile antrenörü 'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Serkan Reçber'in, Kasımpaşa'nın ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.

Sami Uğurlu'nun ise aynı maçtaki hakaretinden dolayı PFDK'e sevk edildiği kaydedildi.

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