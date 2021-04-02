Kasımpaşa'dan Beşiktaş maçı öncesi Halil Umut Meler açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Kasımpaşa, siyah-beyazlıların MHK ve maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa, bu müsabaka öncesi hakemler üzerinden sürdürülen tartışmaların maçın hakemini etkilememesi gerektiğini açıkladı.



Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi bir açıklama yayınladı. Lacivert-beyazlı takımın yayınladığı açıklamada maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili devam eden tartışmaların hakem Meler üzerinde baskı oluşturmaması gerektiği aktarıldı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:



"Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz.



Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."

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