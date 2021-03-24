24 Mart 2021, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Şenol Can ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da 'dan boşanlan teknik direktörlük görevine daha önce Karagümrük'te görev yapan getirildi.

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da 'dan boşanlan teknik direktörlük görevine daha önce Karagümrük'te görev yapan getirildi.

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