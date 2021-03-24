24 Mart 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Ayrıntılar geliyor...
Kasımpaşa Şenol Can ile anlaşmaya vardı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fuat Çapa'dan boşanlan teknik direktörlük görevine daha önce Karagümrük'te görev yapan Şenol Can getirildi.
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fuat Çapa'dan boşanlan teknik direktörlük görevine daha önce Karagümrük'te görev yapan Şenol Can getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig