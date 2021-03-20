20 Mart 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Gençlerbirliği 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gençlerbirliği 2. yarı açıldı! Paşa'da kötü gidişat sürüyor
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleden Başkent temsilcisi 2-1 galibiyetle ayrıldı.

'in 31. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 60. ve 76. dakikalarda kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 66'da 'ın ayağından geldi. İstanbul temsilcisi ayrıca 84. dakikada 'le penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Hadergjonaj'ı sağ taraftan yaptığı ortada kale içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'nın şutu yan direği sıyırarak auta çıktı.

21'inci dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı köşe vuruşu sonrasında Halil İbrahim Pehlivan kalesine ters bir kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Nordfelt topa hakim oldu.

24'üncü dakikada orta sahadan topu karşı kaleye taşıyan Soner Dikmen rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutu sol direğin dibinden auta çıktı.

35'inci dakikada sol taraftan Hadadi'nin ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu kaleci Nordfelt'de kaldı.

38'inci dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf'un ortasında Aytaç'ın şutu kaleci Nordfelt'de kaldı.

53'üncü dakikada Hajradinovic'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci Nordfelt son anda uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada orta sahadan Ayite'nin pasıyla buluşan Candeias ceza sahasına girerken yaptığı ortada Sefa Yılmaz penaltı noktası üzerinde bekletmeden çektiği şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

66'ncı dakikada Aytaç Kara, sağ kanatta bindiren takım arkadaşı Haddadi'yi gördü. Bu oyuncunun yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan kaleci Nordfeldt'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi: 1-1.

76'ncı dakikada sol taraftan Halil İbrahim'in ortasında Sefa Yılmaz'ın vuruşunda top önce direğe ardından filelere gitti: 2-1.

82'nci dakikada Halil İbrahim ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ı düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Hajradinovic kullandı.

84'üncü dakikada penaltı noktasına gelen Hadergjonaj'ın şutunda kaleci Nordfelt, topu uzaklaştırdı.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe galibiyetinin ardından sahasında Kasımpaşa'yı da yenerek kümede kalma mücadelesinde umutlarını sürdürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Göztepe - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ