Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleden Başkent temsilcisi 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 60. ve 76. dakikalarda Sefa Yılmaz kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 66'da Yusuf Erdoğan'ın ayağından geldi. İstanbul temsilcisi ayrıca 84. dakikada Hajradinovic'le penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Hadergjonaj'ı sağ taraftan yaptığı ortada kale içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'nın şutu yan direği sıyırarak auta çıktı.

21'inci dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı köşe vuruşu sonrasında Halil İbrahim Pehlivan kalesine ters bir kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Nordfelt topa hakim oldu.

24'üncü dakikada orta sahadan topu karşı kaleye taşıyan Soner Dikmen rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutu sol direğin dibinden auta çıktı.

35'inci dakikada sol taraftan Hadadi'nin ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu kaleci Nordfelt'de kaldı.

38'inci dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf'un ortasında Aytaç'ın şutu kaleci Nordfelt'de kaldı.

53'üncü dakikada Hajradinovic'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci Nordfelt son anda uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada orta sahadan Ayite'nin pasıyla buluşan Candeias ceza sahasına girerken yaptığı ortada Sefa Yılmaz penaltı noktası üzerinde bekletmeden çektiği şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

66'ncı dakikada Aytaç Kara, sağ kanatta bindiren takım arkadaşı Haddadi'yi gördü. Bu oyuncunun yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan kaleci Nordfeldt'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi: 1-1.

76'ncı dakikada sol taraftan Halil İbrahim'in ortasında Sefa Yılmaz'ın vuruşunda top önce direğe ardından filelere gitti: 2-1.

82'nci dakikada Halil İbrahim ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ı düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Hajradinovic kullandı.

84'üncü dakikada penaltı noktasına gelen Hadergjonaj'ın şutunda kaleci Nordfelt, topu uzaklaştırdı.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe galibiyetinin ardından sahasında Kasımpaşa'yı da yenerek kümede kalma mücadelesinde umutlarını sürdürdü.

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