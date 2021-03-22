22 Mart 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika: Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi! Resmen duyuruldu...

Süper Lig'de flaş ayrılık!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

Son dakika gelişmesi ile ekibi , teknik direktör ile yolları ayırdığını duyurdu.

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