16 Mart 2021, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Thelin İsveç Milli Takımı'nın takibinde!

Thelin İsveç'in takibinde!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 16.03.2021

'nın devre arası transferi Thelin için İsveç Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Janne  açıklamalarda bulundu. Andersson, "Kısa bir dönemde 'da Thelin 6 gol attı. Bu ciddi bir rakam. Her maçta da oynamasını olumlu buluyorum. Kendisini yakından takip ediyoruz." dedi.

Teknik Direktörü Janne , başkent 'deki 'da düzenlediği dijital basın toplantısında, 25 Mart'ta , 28 Mart'ta ise deplasmanda ile oynanacak maçların 26 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

'nda mücadele edecek İsveç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Thelin çağrılmadı.

Andersson yaptığı açıklamada Thelin'in 'daki maçlarını bir ekiple takip ettiklerini ifade ederek "Kısa bir dönemde İstanbul'da Thelin 6 gol attı. Bu ciddi bir rakam. Her maçta da oynamasını olumlu buluyorum. Kendisini yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki dönemlerde faydalanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kadroda, 'nin kalecisi yer aldı.

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