07 Eylül 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’ya gurbetçi kaleci

Kasımpaşa’ya gurbetçi kaleci
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Kasımpaşa, 'nın 2. takımından kaleci Erdem Canpolat'la anlaştı.

Kasımpaşa, 'nın 2. takımından kaleci Erdem Canpolat'la anlaştı. 19 yaşındaki genç file bekçisi, bugün resmi sözleşme imzalayacak. 1.94 boyundaki gurbetçi eldiven, geçen sezon oynadığı 22 maçta 15 gol yedi, 11 maçta da kalesini gole kapadı.
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