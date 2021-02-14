14 Şubat 2021, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Fuat Çapa Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından konuştu: Bizim pozisyonumuzda...

Fuat Çapa'dan hakem isyanı! Bizim pozisyonumuzda...
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında 'a 2-1 kaybeden 'da telnik direktör maçın ardından konuştu. Çapa, "'nın bir pozisyonu var. Rakibimize verilen penaltı pozisyonu VAR'ı beklemeden veriyorsunuz. Bizim pozisyonda ne hakem veriyor ne de VAR'dan bir şey uyarı geliyor." dedi.

'in 25. haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan 'da teknik direktör değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çapa'nın açıklamalarından satır başları;

"Hava şartları ve zemin çok şey belirledi. Buraya gelmeden önce çok değişik bir oyun planımız vardı ama değiştirmek zorunda kaldık. Sahanın hangi bölgelerinde hareket edeceğimizi bilmeye çalışarak oynadık ilk yarıda.

'nın bir pozisyonu var. Rakibimize verilen penaltı pozisyonu VAR'ı beklemeden veriyorsunuz. Bizim pozisyonda ne hakem veriyor ne de VAR'dan bir şey uyarı geliyor.

'un bizimle sıkıntısı var herhalde. Şampiyonluğa oynayan takıma şu pozisyonda penaltı verilmeseydi şu an yer yerinden oynardı.

Biz istediğimiz kadar hakemlerle ilgili düşüncelerimizi söyleyelim, değişen bir şey olmuyor. Bazen söylemeyelim diyoruz, çoğu zaman da söylemiyoruz ama biz de emek veriyoruz. Onların kararları, bizim de geleceğimizi belirliyor."

Fuat Çapa: Verilmeyen penaltımız var

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