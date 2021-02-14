Fuat Çapa Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından konuştu: Bizim pozisyonumuzda...
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 2-1 kaybeden Kasımpaşa'da telnik direktör Fuat Çapa maçın ardından konuştu. Çapa, "Kevin Varga'nın bir pozisyonu var. Rakibimize verilen penaltı pozisyonu VAR'ı beklemeden veriyorsunuz. Bizim pozisyonda ne hakem veriyor ne de VAR'dan bir şey uyarı geliyor." dedi.
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa değerlendirmelerde bulundu.
İşte Çapa'nın açıklamalarından satır başları;
"Hava şartları ve zemin çok şey belirledi. Buraya gelmeden önce çok değişik bir oyun planımız vardı ama değiştirmek zorunda kaldık. Sahanın hangi bölgelerinde hareket edeceğimizi bilmeye çalışarak oynadık ilk yarıda.
Kevin Varga'nın bir pozisyonu var. Rakibimize verilen penaltı pozisyonu VAR'ı beklemeden veriyorsunuz. Bizim pozisyonda ne hakem veriyor ne de VAR'dan bir şey uyarı geliyor.
Fırat Aydınus'un bizimle sıkıntısı var herhalde. Şampiyonluğa oynayan takıma şu pozisyonda penaltı verilmeseydi şu an yer yerinden oynardı.
Biz istediğimiz kadar hakemlerle ilgili düşüncelerimizi söyleyelim, değişen bir şey olmuyor. Bazen söylemeyelim diyoruz, çoğu zaman da söylemiyoruz ama biz de emek veriyoruz. Onların kararları, bizim de geleceğimizi belirliyor."
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