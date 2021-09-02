Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fenerbahçeli yıldız Nabil Dirar ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa, yıldız isim ile prensipte anlaştı. İşte detaylar...

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor... Max Meyer ve Mergim Berisha ile anlaşan sarı-lacivertlilerde bir de ayrılık yaşandı. Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda düşünülmeyen Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Mavi-lacivertli kulübün sağlık kontrolünden geçirilen Faslı futbolcunun transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

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