Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor. Faslı futbolcunun Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile görüşmelere başladığı ve maddi konularda anlaşma sağlanması halinde İstanbul ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de bu sezon Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar, Kasımpaşa ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmeleri için izin verdiği Faslı futbolcu menajeri arayıcılığıyla Kasımpaşa ile temasa geçti. Dirar, maddi konular üzerinde anlaşılması halinde Kasımpaşa forması giyecek.

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