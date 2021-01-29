29 Ocak 2021, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Alan Lima Karius'un sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de flaş ayrılık!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

ekiplerinden , Brezilyalı futbolcu 'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Alan Lima Carius'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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