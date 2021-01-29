Kasımpaşa'da Alan Lima Karius'un sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Brezilyalı futbolcu Alan Lima Karius'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Alan Lima Carius'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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