Dusko Tosic resmen Kasımpaşa'da!

Bir dönem Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ta da forma giyen Dusko Tosic, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Sırp stoper, sezon sonuna kadar lacivert beyazlılarla sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.

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