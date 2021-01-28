28 Ocak 2021, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Dusko Tosic resmen Kasımpaşa'da!

Tosic resmen Kasımpaşa'da!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

Bir dönem ve Beşiktaş'ta da forma giyen , Süper Lig ekiplerinden ile anlaşmaya vardı. Sırp stoper, sezon sonuna kadar lacivert beyazlılarla sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar 'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.

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