26 Ocak 2021, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Dusko Tosic Kasımpaşa'da!

Dusko Tosic Süper Lig'e döndü! işte yeni takımı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

ekiplerinden , bir dönem forması giyen ile anlaşmaya vardı.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; bir dönem forması da giyen , ekibi ile anlaşmaya vardı.

İstanbul ekibi, Guangzhou'dan ayrılan 35 yaşındaki Sırp savunmacı Tosic'le sezon sonuna kadar anlaştı.

2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak 'nden kadrosuna kattığı Tosic, 2018 yılında 4.5 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.

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