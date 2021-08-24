25 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk resmen Kasımpaşa'da!

G.Saray’dan ayrıldı Kasımpaşa’ya imza attı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Hollandalı futbolcu yeni takımıyla 1+1 yıllık mukavele imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un yeni adresi eski takımı Kasımpaşa oldu. Süper Lig ekibinin resmi siteden yaptığı açıklamada, "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk Kasımpaşamızda" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer oldu.

İŞTE KASIMPAŞA'NIN AÇIKLAMASI:

2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

G.SARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılı takım da Donk ile ilgili veda mesajı paylaştı. Paylaşımda, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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