25 Ocak 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Fuat Çapa: Galibiyetten dolayı mutluyuz

Fuat Çapa: Galibiyetten dolayı mutluyuz
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

Teknik Direktörü , galibiyerinin ardından açıklamalarda bulundu. Aldıkları 2-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Çapa transferle ilgili de, “Yönetimimiz bir iki mevkiye transfer için görüşmelerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

'in 21. haftasında , sahasında karşı karşıya geldiği 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör, önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarının altını çizerek, "Bizim için sadece 3 puandan ibaret değil, 5 puanlık bir maçtı. Oynamış olduğumuz son 2 maç bizim adımıza sıkıntılıydı. Bunun nedenlerini de göz ardı etmemek lazım. Bugün yaptığımız 4 transferin 3'ü sahadaydı. Eksik olan savunma hattında oraya gelen oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Sivasspor'un belirli oyun felsefesi var. Bizim için önemli olan alanları değerlendirmekti. Bugün takım olarak iyi oynadık. Disiplin de üst düzeydeydi. Penaltımız verilseydi 2-0 iken 3 de olabilirdi. Hakemin değerlendirmesi bizim gördüğümüz gibi değildi. İkinci yarı kontrollü oynadık. Rakip ister istemez baskılı geliyordu. Pozisyonlar yakaladık. En net pozisyonumuz Armin ileydi. Galibiyetten dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.

"YÖNETİM BİR İKİ MEVKİ İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Kasımpaşa Yönetimi'nin bir iki mevki için transfer görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden Fuat Çapa, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonra sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesiyle birlikte orta saha ve hücumda alternatif olacak. Bir iki mevkiye transfer için yönetimimiz görüşüyor. Tamamlarsak ondan sonraki süreçte inşallah geçtiğimiz sezondaki havamızı tekrar yakalarız."

"UZUN SÜRE OYNAMIŞ OLSA DRINKWATER'I ALAMAZDIK"

ekibi 'den transfer edilen ile ilgili de konuşan Çapa, "Uzun süredir oynamış olsa bizim Drinkwater'ı alma şansımız olmazdı. Uzun süre oynamamış bir oyuncu. Kalan 20 maçımız var. Kalan 15-16 maçta tam oynatabilirsek çok büyük bir başarı olur" diye konuştu.

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