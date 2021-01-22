22 Ocak 2021, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa CSKA Moskova'dan Kristijan Bistrovic'i kiraladı!

Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

ekiplerinden , 'dan 'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, " ekiplerinden takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu , sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

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