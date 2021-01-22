Kasımpaşa CSKA Moskova'dan Kristijan Bistrovic'i kiraladı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CSKA Moskova'dan Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Transfer 🤝📝— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 22, 2021
Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic Kasımpaşamızda!
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