11 Ocak 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı!

Kasımpaşa'da yaprak dökümü!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

ekiplerinden 'da bir ayrılık yaşandı. Lacivert-beyazlı kulüp, ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını açıkladı.

ekiplerinden , 27 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından ayrılığı şu şekilde duyurdu:

Oyuncularımızdan Ahmet Oğuz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Ahmet Oğuz'a bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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