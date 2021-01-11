Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da bir ayrılık yaşandı. Lacivert-beyazlı kulüp, Ahmet Oğuz ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 27 yaşındaki oyuncu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından ayrılığı şu şekilde duyurdu:

Oyuncularımızdan Ahmet Oğuz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Ahmet Oğuz'a bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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