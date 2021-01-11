11 Ocak 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika: Derrick Luckassen Kasımpaşa'da!

Resmen açıklandı! Süper Lig ekibine yıldız oyuncu...
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

, takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper 'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

ekiplerinden takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper , geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Direktörü 'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak 'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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