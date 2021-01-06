06 Ocak 2021, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika: Danny Drinkwater Kasımpaşa'da!

Beşiktaş istedi Kasımpaşa aldı! Anlaşma tamam
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

ekiplerinden , Beşiktaş'ın da gündemine gelen İngiliz futbolcu ile anlaşma sağladı.

'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte transfer bombaları peş peşe patlamaya başladı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , Beşiktaş'ın da gündemine gelen 'nin İngiliz orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı.

DANNY DRINKWATER KİMDİR?

Tam adı olan futbolcu, 5 Mart 1990 tarihinden 'nin kentinde dünyaya geldi. Futbola altyapısında başlayan Drinkwater; , , , , formalarını giymesinin ardından 2017 yılında yaklaşık 38 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından Burnley ve 'da kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu, sezon başında Chelsea'ye geri dönmüş ve bu sezon çıktığı 4 maçta 347 dakika süre almıştı.

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