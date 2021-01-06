Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ın da gündemine gelen İngiliz futbolcu Danny Drinkwater ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte transfer bombaları peş peşe patlamaya başladı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater ile anlaşma sağladı.

DANNY DRINKWATER KİMDİR?

Tam adı Daniel Noel Drinkwater olan futbolcu, 5 Mart 1990 tarihinden İngiltere'nin Manchester kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United altyapısında başlayan Drinkwater; Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City formalarını giymesinin ardından 2017 yılında yaklaşık 38 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Londra ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından Burnley ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu, sezon başında Chelsea'ye geri dönmüş ve bu sezon çıktığı 4 maçta 347 dakika süre almıştı.

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