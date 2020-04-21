Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ı isterim

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic, A Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti.

Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti. A Spor'un sorularını yanıtlayan Boşnak yıldız konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Büyük takımlara karşı oynarken yaşadığımız atmosferi çok özledim. Elime bir şans geçse ve büyük takımlardan birini seçmem istense Beşiktaş'ı seçerdim. Beşiktaş'ta oynamak isterim, çünkü Beşiktaş'ı seviyorum." Kasımpaşa formasıyla 26 resmi maçta görev yapan Haris Hajradinovic fileleri 4 kez havalandırırken, 6 da asist yaptı.

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