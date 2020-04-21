21 Nisan 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ı isterim
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic, A Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti.
Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti. A Spor'un sorularını yanıtlayan Boşnak yıldız konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Büyük takımlara karşı oynarken yaşadığımız atmosferi çok özledim. Elime bir şans geçse ve büyük takımlardan birini seçmem istense Beşiktaş'ı seçerdim. Beşiktaş'ta oynamak isterim, çünkü Beşiktaş'ı seviyorum." Kasımpaşa formasıyla 26 resmi maçta görev yapan Haris Hajradinovic fileleri 4 kez havalandırırken, 6 da asist yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...