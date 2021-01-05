06 Ocak 2021, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Isaac Kiese Thelin'i kiraladı!

Kasımpaşa'dan forvete takviye!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

ekiplerinden , 'ten 'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

, Belçika temsilcisi 'in İsveçli forvet oyuncusu 'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.

Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

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