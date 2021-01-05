Kasımpaşa Isaac Kiese Thelin'i kiraladı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Anderlecht'ten Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Anderlecht'in İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.
Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Transfer 🤝📝— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 5, 2021
Belçika ligi ekiplerinden @rscanderlecht takımının formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu @IKieseThelin Kasımpaşamızda!
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