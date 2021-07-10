Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. İlk hazırlık maçına Dinamo Bükreş karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Cimbom, ikinci maçına ise Kasımpaşa karşısında çıkacak. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin çalışmalarını sürdüren Cimbom, Kasımpaşa ile hazırlık maçına çıkacak.

NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

10 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

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