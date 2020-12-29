29 Aralık 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Tarkan Serbest ameliyat oldu

Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest açıklaması!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren Serbest, sağ omuz çıkığı sebebiyle ameliyat oldu. Konuyla ilgili lacivert-beyazlı kulüp açıklama yaptı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serbest'in ameliyatının Liv Hospital'da doktor Selahattin Özyürek tarafından başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Oyuncumuz Tarkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz." denildi.

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