Kasımpaşa'da Tarkan Serbest ameliyat oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kariyerini sürdüren Tarkan Serbest, sağ omuz çıkığı sebebiyle ameliyat oldu. Konuyla ilgili lacivert-beyazlı kulüp açıklama yaptı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarkan Serbest'in ameliyatının Liv Hospital'da doktor Selahattin Özyürek tarafından başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Oyuncumuz Tarkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz." denildi.

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