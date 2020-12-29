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Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında gizli Thiam anlaşması! Canlı yayında açıklandı

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Fenerbahçe şampiyon olursa Kasımpaşa'ya bonservis ödeyecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
29.12.2020
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