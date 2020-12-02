02 Aralık 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Aytaç Kara'nın corona virüsü testi pozitif

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı öncesi pozitif vaka!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

ekiplerinden 'da forma giyen , Süper Lig'in 11. haftasında ile oynayacakları maç öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşalı orta saha oyuncusu 'nın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İşte o paylaşım:


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