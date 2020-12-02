Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Aytaç Kara, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşalı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İşte o paylaşım:





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