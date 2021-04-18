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Gaziantep FK Kasımpaşa maçı CANLI

Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, , , , , , , , ,

Kasımpaşa: Ertuğrul, Luckassen, , Sadiku, Tosic, Bistrovic, , Koomson, Hadergjonaj, Hajradinovic, Thelin

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