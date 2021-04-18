Gaziantep FK Kasımpaşa maçı CANLI
Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jefferson, Güray, Olkowski, Rashid, Andre, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko
Kasımpaşa: Ertuğrul, Luckassen, Hadadi, Sadiku, Tosic, Bistrovic, Varga, Koomson, Hadergjonaj, Hajradinovic, Thelin
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