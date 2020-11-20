20 Kasım 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan corona virüsü açıklaması! 7 futbolcu pozitif

Süper Lig ekibinde 7 Covid-19 vakası!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

ekiplerinden , hesabından yaptığı açıklamada toplam 7 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'in 9'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak 'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte her hafta rutin olarak gerçekleştirilen PCR testlerinde 5 oyuncunun testleri pozitif sonuç verdi. Bunun yanında Milli takımlarda bulunan 2 futbolcusunun da testi pozitif olan İstanbul ekibinde vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulgulara rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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