Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplam 7 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte her hafta rutin olarak gerçekleştirilen PCR testlerinde 5 oyuncunun testleri pozitif sonuç verdi. Bunun yanında Milli takımlarda bulunan 2 futbolcusunun da testi pozitif olan İstanbul ekibinde vaka sayısı 7'ye yükseldi.



Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulgulara rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

