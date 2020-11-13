13 Kasım 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika: Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! İrfan Buz ile anlaşıldı...

Yeni teknik adam resmen açıklandı!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

ekiplerinden ile yollarını ayırmıştı. Kasımpaşa Teknik Direktör ile anlaştığını açıkladı.

Teknik Direktör ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Kasumpaşa kulbünden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İRFAN BUZ KİMDİR?

İrfan Buz 15 Nisan 1967 yılı İstanbul doğumlu Türk teknik direktör ve aynı zamanda eski futbolcudur. 1999 yılında Henef Köln spor okulunda UEFA B lisansını aldı. UEFA B lisansını birincilikle bitirdi. 5 dil bilen İrfan Buz Kasımpaşa öncesinde, Bursaspor, Samsunspor, Osmanlıspor FK, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği SK, FC Iserlohn, SpVg Olpe kulüplerini çalıştırmıştır.

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