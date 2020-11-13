Son dakika: Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! İrfan Buz ile anlaşıldı...

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Kasumpaşa kulbünden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İRFAN BUZ KİMDİR?

İrfan Buz 15 Nisan 1967 yılı İstanbul doğumlu Türk teknik direktör ve aynı zamanda eski futbolcudur. 1999 yılında Henef Köln spor okulunda UEFA B lisansını aldı. UEFA B lisansını birincilikle bitirdi. 5 dil bilen İrfan Buz Kasımpaşa öncesinde, Bursaspor, Samsunspor, Osmanlıspor FK, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği SK, FC Iserlohn, SpVg Olpe kulüplerini çalıştırmıştır.

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