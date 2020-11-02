Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulüp konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulüp konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Kasımpaşa'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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