02 Kasım 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi resmen açıkladı! Yollar ayrıldı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulüp konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulüp konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Kasımpaşa'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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