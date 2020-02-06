06 Şubat 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşalı Hajradinovic'in 3 maçlık cezası onandı

Hajradinovic'in 3 maçlık cezası onandı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Türkiye Federasyonu () , 'nın, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle 3 maç ceza alan oyuncusu için yaptığı itirazı reddetti. Öte yandan, Tahkim Kurulu, 'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı para cezasının onandığını belirtti.

'nun aldığı kararlar şöyle:

" A.Ş.'nin, futbolcusu ile ilgili 'nın 25.01.2020 tarihli E.2019-2020/525 K.2019-2020/645 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FTD'nin 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

A.Ş.'nin PFDK'nın 30.01.2020 tarihli E.2019-2020/526 K.2019-2020/643 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir."



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