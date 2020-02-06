Kasımpaşalı Hajradinovic'in 3 maçlık cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kasımpaşa'nın, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle 3 maç ceza alan oyuncusu Haris Hajradinovic için yaptığı itirazı reddetti. Öte yandan, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı para cezasının onandığını belirtti.
Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:
"Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic ile ilgili PFDK'nın 25.01.2020 tarihli E.2019-2020/525 K.2019-2020/645 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FTD'nin 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 30.01.2020 tarihli E.2019-2020/526 K.2019-2020/643 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir."
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