Mehmet Altıparmak'tan iddialı sözler! "Rakibin adı bizim için fark etmiyor"
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa-Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele öncesi ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Rakibin adı bizim için fark etmiyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak olan Kasımpaşa'da tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Altıparmak, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Altıparmak açıklmasında "Rakibin adı bizim için fark etmiyor" ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Altıparmak'ın o açıkmaları...
"Bizim oyun planımız bundan önce oynadığımız maçlar gibi. Bugün de iç sahada oynayacağız. Rakibin adı bizim için fark etmiyor. Tabii ki önlemler alıyoruz ama bizim ne yapacağımız daha önemli. 3 haftalık periyotta bazı şeyleri iyi yaptık. "
"Çok pozisyon giren bir takımız. Fode Koita bizimle çalışmalara başladı. Antrenman eksikliği var. İlerleyen dakikalarda oyuna alabilirim. Milli ara bize iyi gelecek. Yeni transferler milli ara sonrasında daha iyi olacak. İyi bir oyun oynuyoruz. İyi oyunu yansıtmak ve kazanmak istiyoruz."
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