28 Eylül 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Gilbert Koomson Kasımpaşa'da

Gilbert Koomson Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

ekiplerinden , Norveç ekibi SK Brann'da forma giyen Ganalı kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Norveç ligi ekiplerinden SK Brann takımının formasını giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu , sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

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