Gilbert Koomson Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Norveç ekibi SK Brann'da forma giyen Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Norveç ligi ekiplerinden SK Brann takımının formasını giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

Transfer 🤝📝



Norveç ligi ekiplerinden SK Brann takımının formasını giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson Kasımpaşamızda!



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