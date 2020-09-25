25 Eylül 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Florent Hadergjonaj Kasımpaşa'da

Florent Hadergjonaj Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

ekiplerinden , Kosovalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak olan ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu , sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına 'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.



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