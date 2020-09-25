Florent Hadergjonaj Kasımpaşa'da
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kosovalı oyuncu Florent Hadergjonaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak transfer olan İngiltere ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Transfer 🤝📝— KASIMPAŞA (@kasimpasa) September 25, 2020
Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşamıza bedelsiz olarak transfer olan İngiltere ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kasımpaşamızda!
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