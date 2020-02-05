05 Şubat 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi

Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.02.2020

ekiplerinden , teknik direktör 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'yı getirdi.

Spor'un haberine göre, ekibi tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

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