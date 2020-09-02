02 Eylül 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kevin Varga Kasımpaşa'da!

Kevin Varga Kasımpaşa'da!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

'da çalışmaları sürüyor. Mavi-beyazlılar kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da çalışmaları sürüyor. Teknik direktör yönetiminde antrenmanlarını sürdüren mavi-beyazlılar ligi ekiplerinden Debreceni takımında formasını giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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